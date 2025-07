Tracht, Tanz und Musik beim Radl- und Tanzlfest „Zamgroast“

Am Sonntag, 27. Juli, veranstaltet der Verein Zamgricht das erste Radl- und Tanzlfest „Zamgroast“ im Dachauer und Wittelsbacher Land. Zwischen 11 und 18 Uhr können die Besucher und Besucherinnen mit dem Fahrrad von Biergarten zu Biergarten radeln und dabei ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erleben.

Drei Biergärten, sechs regionale Musikgruppen und das in Verbindung mit Tracht, Tanz und Musik: Vom Jodeln und Volkstanz über ein bayerisches Mundart-Quiz bis hin zu geführten Radtouren durch das Ecknachtal ist laut Mitteilung einiges geboten. Wer alle teilnehmenden Wirtschaften abradelt, den erwartet eine Überraschung. Für alle, die nicht selbst in die Pedale treten, steht ein stündlich pendelnder Bus bereit.

Radtour mit Programm: Das sind die Musikgruppen

Um 11.30 Uhr startet eine geführte Radtour mit „Frisch auf Concordia“ aus Sielenbach. Startpunkt ist in Blumenthal. Die Anmeldung ist unter info@frisch-auf-concordia.de möglich. Um 12 Uhr lädt Vroni Schweikl zum Volkstanz in Blumenthal ein. Ab 13.30 Uhr gibt es einen Jodelworkshop mit ihr im Mauerbacher Bräustüberl Canada in Obermauerbach.

Ab 15 Uhr ist Vroni Schweikl dann in der Weilachmühle im Altomünsterer Ortsteil Thalhausen (Landkreis Dachau) und begleitet dort den gemeinsamen Volkstanz. Die drei Bühnen teilen sich die Musikgruppen de Junga Oidboarischn, Pipinsrieder Musikanten, Kimmerl Musi, Seratiner, Kapelle Volles Haar und die Fliesendisch Musi.

Freier Eintritt dank zahlreicher Unterstützer

Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Der Eintritt ist frei, dank Unterstützung durch das europäische Förderprogramm Leader. Dachau Agil, dem Wittelsbacher Land e. V. und weiteren Sponsoren. Zudem ergänzen der Förderverein für Bairische Sprache und Dialekte sowie Frisch auf Concordia das Programm.

Der barrierefreie Bus pendelt stündlich zwischen den Biergärten. Erster Halt ist um 12.15 Uhr in Blumenthal. Die genauen Fahrzeiten sind auf der Website www.zamgricht.de, auf den Seiten der teilnehmenden Wirtschaften Weilachmühle, Blumenthal und Canada Obermauerbach sowie auf Instagram abrufbar. Das vollständige Programm gibt es ebenfalls online oder direkt vor Ort. (AZ)