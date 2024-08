Zweiter Benefiz-Trachtenmarkt der Aktion Hoffnung findet am Samstag in Aichach statt

Individuelle Trachtenmode in Verbindung mit mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit Kleidung – das bietet der Secondhand-Trachtenmarkt der Aktion Hoffnung am Samstag, 10. August, von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum Haus St. Michael in Aichach. Besucherinnen und Besucher erwartet auf 150 Quadratmetern eine große Auswahl an handverlesener Trachtenkleidung und Accessoires. In Zusammenarbeit mit dem Missionskreis Aichach lädt die Hilfsorganisation zum zweiten Benefizverkauf ein. Während des Marktes besteht die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere und modische Kleidung abzugeben.

„Wir bringen zum Trachtenmarkt mehr als 2000 Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker, Hemden und Lederhosen mit“, stellen Andrea Haslacher und Margot Megele, die für die Aktion Hoffnung die Märkte organisieren, das Sortiment vor. „Für Individualisten werden besondere Einzelstücke angeboten, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt“, so das Organisationsteam. Der Reinerlös des Secondhand-Trachtenmarktes kommt der „St. Martin Percoto Primary and Vocational School“ in Mityana, Uganda zugute. Die vor 29 Jahren gegründete Schule ermöglicht besonders Kindern aus sozial schwachen Familien einen fundierten Unterricht.

Pater Joseph berichtet in Aichach von Schule in Uganda

Der Gründer der Schule, Frater Joseph Sserunjogi, ist seit 1995 rund um Aichach bestens bekannt, da er regelmäßig in der Pfarreiengemeinschaft die Urlaubsvertretung übernimmt. Er wird beim Trachtenmarkt auch wieder – in Tracht – vor Ort sein und gerne Fragen zum Projekt beantworten. Der erste Aichacher Trachtenmarkt im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Mit dem zweitstärksten Umsatz aller Trachtenmärkte der Aktion Hoffnung 2023 konnten, nach Abzug der Kosten, deshalb rund 1300 Euro an das Projekt überwiesen werden.

Im vergangenen Jahr hatte Pater Joseph einen Film gezeigt über die Fortschritte, die die Schule seit 2019 gemacht hatte. Vor allem die Berufsschule wurde deutlich erweitert. Eine große Herausforderung bleibt die Finanzierung der Lehrergehälter. Um diese eigenständig finanzieren zu können, wünscht sich der Pater ein Tankfahrzeug, damit er das Wasser aus dem projekteigenen Brunnen in entlegene Gebiete bringen und bei Festen verkaufen kann. Das Wasser über eine Wasserleitung zu verteilen, wurde ihm von der Wasserbehörde untersagt.

Missionskreis Aichach sammelt Spenden für Tankfahrzeug in Uganda

Der Missionskreis Aichach möchte ihm gerne das Tankfahrzeug finanzieren, doch die laufenden Kosten für Lehrergehälter und Schulessen beanspruchen im Moment fast alle Spenden aus Aichach. Deshalb sind weitere Spenden notwendig, um mithilfe eines Tankfahrzeugs mehr Eigenständigkeit für die Schule zu erreichen.

Spenden zugunsten des Projekts können auf folgendes Konto eingezahlt werden: Katholische Kirchenstiftung, IBAN DE17 7205 1210 0006 0034 79, Verwendungszweck: entweder allgemein „Schule Father Joseph“ oder auch speziell „Tankfahrzeug“.