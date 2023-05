Tradition

vor 1 Min.

Umfrage in Aichach: Ist der Muttertag ein Tag, den Sie feiern?

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Am Sonntag ist Muttertag. Wir haben die Menschen am Stadtplatz in Aichach gefragt, wer mitfeiert und ob es Geschenke für die Mütter gibt.

Seit rund 100 Jahren gibt es in Deutschland den Muttertag. Es ist ein Tag, an dem die Mütter besonders geehrt werden sollen. Töchter und Söhne kauften oft Blumensträuße, weshalb Blumenläden teilweise sogar am Muttertag, der immer auf den zweiten Sonntag im Mai fällt, ein paar Stunden lang geöffnet hatten. Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz gefragt, wie sie den Muttertag feiern und ob es Geschenke gibt. Umfrage zum Muttertag: Manuela Techota, Aichach-Unterschneitbach. Foto: Gerlinde Drexler Manuela Techota, Aichach-Unterschneitbach: Wir feiern den Muttertag in unserer Familie gar nicht. Ich finde es ganz doof, wenn es einzelne Tage gibt, die man feiern soll. Muttertag sollte man viel öfter feiern. Auch, ohne dass es einen eigenen Feiertag dafür gibt. Gerade an die Mutter kann man gar nicht oft genug denken, finde ich. Wir feiern gerne dann, wenn es sich ergibt oder gerade passt und brauchen dafür keine besonderen Feiertage. Umfrage zum Muttertag: Sandra Rabl, Schwabhausen (Landkreis Dachau). Foto: Gerlinde Drexler Sandra Rabl, Schwabhausen: Großartig gefeiert wird der Muttertag bei uns nicht. Meistens gehen wir zusammen essen, meistens sogar zum Spargelessen. Oder man trinkt einen Kaffee zusammen. Es gibt meiner Meinung nach eigentlich keinen bestimmten Tag, um Muttertag zu feiern. Meiner Mutter schenke ich an dem Tag oft etwas Süßes wie Mon Cherie. Aber ich schenke ihr auch unter dem Jahr immer wieder etwas. Umfrage zum Muttertag: Dieter Schmuttermair, Aichach-Griesbeckerzell. Foto: Gerlinde Drexler Dieter Schmuttermair, Aichach-Griesbeckerzell: Wir feiern den Muttertag regelmäßig und immer. Da haben wir bis jetzt noch keinen ausfallen lassen. Die Mutter wird entweder zum Essen eingeladen oder wir kochen gemeinsam daheim etwas Besonderes. Der Tisch wird schön dekoriert und nachmittags wird anständig Kaffee getrunken. Da backt dann meine Frau. Sie achtet immer darauf, dass für jeden von uns Fünf etwas Gutes dabei ist. Umfrage zum Muttertag: Yvonne Proprentner, Aichach. Foto: Gerlinde Drexler Yvonne Proprentner, Aichach: Wir fahren heuer zusammen mit meiner Mutter nach Kolbermoor, weil da Kirche ist für meine Großeltern, Tanten und Onkel. Danach gehen wir zum Essen und Kaffeetrinken. Das ist dann sozusagen all-inclusive der Muttertag mit einem Familientreffen. Normalerweise bin ich am Muttertag als Mutter mit den Kindern entweder bei den Großeltern oder den Schwiegereltern.

Themen folgen