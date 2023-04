Umfrage in Aichach: Ist das Maibaum-Aufstellen noch zeitgemäß?

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Die Maibäume werden aufgestellt. Wir haben in Aichach gefragt, wer mitfeiert.

Für viele Menschen in der Region ist das Maibaum-Aufstellen eine fest verankerte Tradition. Genau wie die Zeit davor, in der zuerst der richtige Baum gefunden und dann vor allem an einem möglichst geheimen Ort bewacht werden muss, damit er nicht von Maibaumdieben gestohlen wird. Aufgestellt wird der Maibaum je nach Standort entweder mit Muskelkraft oder einem Kran – und anschließend wird gefeiert. Wir haben Passantinnen und Passanten gefragt, was sie von der Tradition halten.

Hubert Fischer, Obergriesbach Foto: Gerlinde Drexler

Hubert Fischer, Obergriesbach: Die Tradition ist schon noch aktuell. Überall in den Ortschaften sind Burschen unterwegs und bewachen ihren Maibaum. Das ist eine Tradition, die man beibehalten sollte. Ich habe früher auch schon Maibäume bewacht. Das ist ähnlich wie mit der Tracht. Das ist auch ein Brauchtum, das wir bewahren sollten. Zum Maibaum-Aufstellen gehe ich hin, wenn ich zu einer Ortschaft einen Bezug habe.

Olga Rukas, Kühbach Foto: Gerlinde Drexler

Olga Rukas, Kühbach: Ich komme aus der Ukraine und finde es sehr interessant, dass wir die gleiche Tradition haben. Bei uns wird auch am 1. Mai ein Maibaum aufgestellt. Nach Corona ist es eine sehr gute Tradition, damit die Leute zusammen feiern können. Solche Aktivitäten brauchen wir mehr. Ich habe vor, entweder in Kühbach oder am Aichacher Flughafen zuzusehen und hoffe, dass viele Leute in Tracht kommen.

Karl-Heinz Böhm, Affing-Gebenhofen Foto: Gerlinde Drexler

Karl-Heinz Böhm, Affing-Gebenhofen: Ich halte es schon für richtig, dass es gemacht wird. Die Tradition hält die Kultur und die Sitten am Laufen. Wenn es vernünftig gemacht wird, so wie früher, dass man die Regeln einhält und nichts überzieht. Ich selbst gehe nur sporadisch zum Maibaum-Aufstellen, wenn ich Zeit habe. Ich bin aber auch schon mit dem Fahrrad von einem Maibaum-Aufstellen zum nächsten gefahren.

Christina Bartke, Aichach, mit Simon Foto: Gerlinde Drexler

Christina Bartke, Aichach, mit Simon: Ich finde schon, dass das Maibaum-Aufstellen noch zeitgemäß ist. Es ist vor allem wichtig für die Gemeinschaft, dass man solche Tradition aufrechterhält. Vielleicht dann und wann den Jungen mehr Raum lassen und etwas verändern, wenn es gewünscht ist. Aber grundsätzlich sollte man es beibehalten. Ich finde es absolut beeindruckend, wenn der Baum mit den Holzstelen hochgeschoben wird.