Umfrage in Aichach: Wie halten Sie es mit der Fastenzeit?

Seit Aschermittwoch läuft für Christen die Fastenzeit. Manche verzichten auf Fleisch oder Süßes, manche aufs Handy. Wir haben Menschen in Aichach dazu befragt.

An Aschermittwoch beginnt im Christentum die Fastenzeit. Sie endet nach 40 Tagen am Karfreitag und soll an das vierzigtägige Fasten Jesu in der Wüste erinnern. Die Fastenzeit ist geprägt durch Verzicht. Die einen verzichten auf Alkohol, andere auf Süßigkeiten. Manche halten sich beim Essen zurück, andere beim Fernseh- oder dem Handykonsum. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, wie sie es mit dem Fasten halten.

Heribert Walter, Aichach-Oberbernbach Foto: Gerlinde Drexler

Heribert Walter, Aichach-Oberbernbach: Ab einem gewissen Alter ist das Fasten glaube ich nicht mehr erforderlich. Während der Fastenzeit esse ich etwas weniger Süßigkeiten. Aber ich esse ja eh nicht so viel. Da brauche ich nicht zu fasten. Handyfasten ist bei mir auch kein Thema, weil ich das eh nur zur Sicherheit bei Waldarbeiten dabei habe. Ich glaube nicht, dass die Leute generell noch fasten. Das tut wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz.

Andrea Tsimerikas, Inchenhofen Foto: Gerlinde Drexler

Andrea Tsimerikas, Inchenhofen: Ich faste tatsächlich. Bei mir gibt es kein Fleisch und keinen Alkohol. Das mache ich aber nicht aus religiösen Gründen. Es ergibt sich gut, dass Fastenzeit ist. Ich finde, dass man ab und zu schon mal verzichten kann. Ein Handyfasten würde garantiert auch mal guttun, aber das mache ich heuer nicht. Die 40 Tage halte ich wirklich ein. Es hat bei mir auch schon mal 40 Tage lang keinen Zucker mehr gegeben.

Theresa Augustin, Kühbach Foto: Gerlinde Drexler

Theresa Augustin, Kühbach: Ja, ich werde fasten und verzichte ein bisschen auf Süßigkeiten und werde ein bisschen weniger am Handy sein. Ich hoffe nicht, dass mir das schwerfallen wird. Ich habe schon mal gefastet, aber das ist schon eine Zeit lang her. Auf das Handy zu verzichten, wird kein Problem sein, glaube ich. Mit den Süßigkeiten wird es wahrscheinlich schlimmer sein. Ich habe vor, das Fasten bis Ostern durchzuziehen.

Helga Jüngling, Alteneich (Berg im Gau) Foto: Gerlinde Drexler

Helga Jüngling, Berg im Gau-Alteneich: Nein, ich faste nicht. Wenn, dann mache ich das für mich selber, aber nicht, weil es die Kirche vorgibt. Für manche Menschen ist das vielleicht sinnvoll. Für mich empfinde ich das nicht so. Ich kann jeden verstehen, der während der Fastenzeit kürzertritt, aber für mich ist es nichts. Wenn ich faste, dann ist das eher Richtung gesundes Essen. Mein Mann verzichtet aber auf seine Knabbereien.