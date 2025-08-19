Ein Arbeitsplatz fürs ganze Leben: Franz Seemüller arbeitet seit 60 Jahren im Kieswerk

Am Kieswerk 2 – die Adresse der Seemüller GmbH im Todtenweiser Ortsteil Sand erinnert an die Ursprünge des Unternehmens. Franz Seemüller hat dort im Juli sein 60-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. In diesen sechs Jahrzehnten hat sich der Familienbetrieb stark gewandelt. Das imposante Kieswerk-Gebäude, das zuerst ins Auge springt, ist seit Jahren kaum noch in Betrieb. Die Seemüllers haben trotzdem genug zu tun.
Todtenweis-Sand
