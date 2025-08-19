Icon Menü
Traditionsunternehmen Seemüller: Das Erfolgsrezept des Kieswerks in Sand

Todtenweis-Sand

Ein Arbeitsplatz fürs ganze Leben: Franz Seemüller arbeitet seit 60 Jahren im Kieswerk

Auch mit 76 Jahren hilft Franz Seemüller täglich im Familienbetrieb in Sand mit. Dieser hat sich stark gewandelt. Was die Region dem Unternehmen zu verdanken hat.
Von Michael Eichhammer
    Franz Seemüller und sein Sohn Peter im Kieswerk in Sand: 1954 nahm es den Betrieb auf. Franz Seemüller ist seit 60 Jahren in der Firma tätig.
    Franz Seemüller und sein Sohn Peter im Kieswerk in Sand: 1954 nahm es den Betrieb auf. Franz Seemüller ist seit 60 Jahren in der Firma tätig. Foto: Michael Eichhammer

    Am Kieswerk 2 – die Adresse der Seemüller GmbH im Todtenweiser Ortsteil Sand erinnert an die Ursprünge des Unternehmens. Franz Seemüller hat dort im Juli sein 60-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. In diesen sechs Jahrzehnten hat sich der Familienbetrieb stark gewandelt. Das imposante Kieswerk-Gebäude, das zuerst ins Auge springt, ist seit Jahren kaum noch in Betrieb. Die Seemüllers haben trotzdem genug zu tun.

