Nach tödlichem Unfall: Bushaltestelle bei Rehling steht auf dem Prüfstand

Es sind „keine einfachen Tage“ für die Gemeinde Rehling. Das hat Bürgermeister Christoph Aidelsburger am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Fünf Tage nach dem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil St. Stephan, bei dem ein zehnjähriges Mädchen angefahren wurde, das später an seinen Verletzungen starb, steht die Gemeinde weiter unter Schock. In der knapp 3000-Einwohner-Gemeinde kenne man sich, so Aidelsburger. Unfälle seien stets schlimm, aber wenn ein Kind im Spiel sei, seien sie besonders schrecklich. An der Unfallstelle sieht der Bürgermeister durchaus Verbesserungsbedarf.

