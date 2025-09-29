Icon Menü
Tragischer Schulwegunfall in Rehling: Zehnjährige stirbt nach Kollision mit Auto

Rehling

Nach tödlichem Unfall: Bushaltestelle bei Rehling steht auf dem Prüfstand

An einer Bushaltestelle im Rehlinger Ortsteil St. Stephan wird ein Schulkind von einem Auto erfasst und stirbt später. Eine Temporeduzierung an der Unfallstelle könnte eine Folge sein.
Von Luisa Sako und Evelin Grauer
    • |
    • |
    • |
    Die Bushaltestelle St. Stephan Schmidberger: Hier hat sich am vergangenen Donnerstag der schwere Verkehrsunfall ereignet, in dessen Folge ein zehnjähriges Mädchen gestorben ist.
    Die Bushaltestelle St. Stephan Schmidberger: Hier hat sich am vergangenen Donnerstag der schwere Verkehrsunfall ereignet, in dessen Folge ein zehnjähriges Mädchen gestorben ist. Foto: Albertine Ganshorn

    Es sind „keine einfachen Tage“ für die Gemeinde Rehling. Das hat Bürgermeister Christoph Aidelsburger am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Fünf Tage nach dem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil St. Stephan, bei dem ein zehnjähriges Mädchen angefahren wurde, das später an seinen Verletzungen starb, steht die Gemeinde weiter unter Schock. In der knapp 3000-Einwohner-Gemeinde kenne man sich, so Aidelsburger. Unfälle seien stets schlimm, aber wenn ein Kind im Spiel sei, seien sie besonders schrecklich. An der Unfallstelle sieht der Bürgermeister durchaus Verbesserungsbedarf.

