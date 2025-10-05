Icon Menü
Traktorfahrer vergisst Anhängerklappe und beschädigt Ampel in Aindling

Aindling

Traktor bleibt mit Anhängerklappe an Ampel hängen

Ein Traktorfahrer vergisst in Aindling, die Heckklappe seines Anhängers zu schließen. Die stößt an eine Ampel. Der Schaden ist vierstellig.
    Gegen eine Ampel ist ein Traktorfahrer in Aindling mit der Heckklappe seines Anhängers gestoßen.
    Gegen eine Ampel ist ein Traktorfahrer in Aindling mit der Heckklappe seines Anhängers gestoßen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag in Aindling ereignet, berichtet die Polizei. Gegen 16.35 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Traktor mit Anhänger die Hauptstraße entlang. Zuvor hatte der Mann laut Polizei allerdings vergessen, die Heckklappe des Anhängers zu schließen. Das führte schlussendlich dazu, dass die Anhängerklappe gegen eine Lichtzeichenanlage stieß.

    Ampel in Aindling bleibt funktionstüchtig

    Der Fahrzeugführer meldete den Verkehrsunfall ordnungsgemäß bei der Polizei in Aichach. Durch den Verkehrsunfall entstand am Anhänger ein Sachschaden von circa 50 Euro, sowie an der Ampelanlage von circa 5000 Euro. Die Lichtzeichenanlage war weiterhin verkehrssicher. (bac)

