Traktor verliert Heuballen: Hoher Schaden an Wohnmobil

Ein Traktor und ein Wohnmobil waren an einem Unfall am Samstagabend bei Schiltberg beteiligt. Wie die Polizei berichtet, war der 39-jährige Traktorfahrer am Samstag gegen 18 Uhr mit seiner Ladung Heu, die nicht ausreichend gesichert war, auf der Ruppertszeller Straße in Richtung Schiltberg unterwegs.

Als sich ein Heuballen löste und auf die Fahrbahn rutschte, konnte die entgegenkommende Fahrerin eines Wohnmobils nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Wohnmobil der 28-Jährigen und dem Heuballen, so die Polizei.

Am Wohnmobil entsteht hoher Schaden

An dem Wohnmobil entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr gereinigt werden. (bac)