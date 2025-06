Hemdsärmelig und humorvoll: Affing trauert um Bürgermeister a. D. Helmut Tränkl

Er verlor nicht gerne zu viele Worte, sondern packte lieber an; er hatte zur rechten Zeit einen Spaß auf den Lippen, scheute sich aber nie, klar Stellung zu beziehen – selbst wenn er anecken sollte: Das war für Helmut Tränkl charakteristisch. Der Landwirt aus Miedering prägte in seiner langen kommunalpolitischen Laufbahn die Gemeinde Affing. Knapp vier Wochen nach seinem 85. Geburtstag ist der frühere Affinger Bürgermeister am Montag gestorben.

