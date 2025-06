Nachruf: Die Wieskirche hat Pfarrer Kirchmeir nie mehr losgelassen

Er träumte immer von der einfachen Seelsorge in einer Pfarrei. Geworden ist er schließlich „Wiespfarrer“. Doch Georg Kirchmeir aus dem Aichacher Ortsteil Klingen hat mit seiner Berufung zum Wallfahrtsseelsorger nie gehadert. Ganz im Gegenteil. Er hat die berühmte Wieskirche bei Steingaden und seine damit verbundenen Aufgaben in sein Herz geschlossen. Und zwar so, dass ihn die Wieskirche sein Leben lang nicht mehr losgelassen hat. Am 29. Mai ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

