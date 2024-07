Trickdiebstahl: Unbekannte Frau bestiehlt in Dachau Seniorin (90) in ihrer Wohnung

Eine unbekannte Frau hat eine 90-Jährige in ihrer Wohnung in Dachau überlistet und bestohlen. Laut Polizei beträgt die Beute rund 500 Euro Bargeld.

Die Unbekannte hatte am Montag gegen 13.30 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in einer Wohnanlage an der Freisinger Straße geklingelt. Sie bat um eine Spende und brachte die 90-Jährige so dazu, sie einzulassen. Laut Polizei gelang der Diebstahl durch geschickte Ablenkung und möglicherweise mithilfe eines unbemerkt in die Wohnung gelangten Mittäters.

Die bestohlene Seniorin bemerkte das Fehlen des Bargeldes erst, als die Trickdiebin die Wohnung bereits verlassen hatte. Die Unbekannte wird als etwa 1,60 Meter groß und mit kurzen, braunen, lockigen Haaren beschrieben und war etwa Mitte 20. (AZ)