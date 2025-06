Dritter Triduumsgottesdienst mit Josef Wagner in Kühbach vor der Priesterweihe

In Vorbereitung auf die bevorstehende Priesterweihe von Josef Wagner am Sonntag, 29. Juni, und die Primizfeier am Sonntag, 6. Juli, fand in Kühbach der dritte Triduumsgottesdienst statt. Er wurde in der Pfarrkirche St. Magnus gefeiert. Zur festlichen Liturgie versammelten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Dekan Klaus Bücher zelebrierte den Gottesdienst, unterstützt von Pfarrer Simon Fleischmann, Pfarrer Fexin Koothoor und Diakon Michael Gastl.

In seiner Predigt richtete Dekan Bücher bewegende und sehr persönliche Worte an den angehenden Priester Josef Wagner. Gleichzeitig wandte er sich auch an die Gemeinde und gab allen drei zentrale Gedanken mit auf den Weg: „Erstens – nehmt uns Priester, so wie wir sind, und seid barmherzig! Zweitens – seid guter Boden für geistliche Berufe! Und drittens – betet für uns Priester und lasst uns dabei nicht allein!“ Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes übernahm Alois Kammerl.

Bus aus Kühbach fährt am Sonntag zur Priesterweihe von Josef Wagner nach Augsburg

Josef Wagner aus Kühbach wird am Hochfest Peter und Paul am Sonntag im Augsburger Dom durch Gebet und Handauflegung von Bischof Bertram Meier zum Priester geweiht – ebenso wie Peter Schneider aus Ottobeuren. Der feierliche Weihegottesdienst beginnt um 14.30 Uhr. Zahlreiche Menschen aus der Pfarreiengemeinschaft Kühbach nehmen daran teil. Zur gemeinsamen Fahrt wird ein Bus eingesetzt. Er fährt um 12.15 Uhr am Kirchplatz in Kühbach ab.