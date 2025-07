Polizei stoppt einen alkoholisierten Autofahrer

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am frühen Sonntag in Aichach gestoppt. Einsatzkräfte kontrollierten den 31-jährigen Autofahrer gegen 1.25 Uhr. in der Donauwörther Straße. Dabei bemerkten die uniformierten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen.

Der Atemalkoholtest in Aichach ergibt 1,88 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille, so die Polizei. Deswegen wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Führerschein noch vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Den Autofahrer erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.(bac)