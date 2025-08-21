Icon Menü
TSV Aichach braucht neue Pächter: So läuft die Suche

Aichach

Wie geht's dem TSV auf der Suche nach einem neuen Gastronomen?

Nachdem sich die langjährigen Pächter Martina und Horst Reh zurückgezogen haben, sucht Aichachs größter Sportverein neue Wirtsleute. Jetzt unternimmt der TSV den zweiten Anlauf.
Von Carmen Jung
    „Preety & Co“ ist schon wieder Vergangenheit. Der TSV Aichach ist erneut auf der Suche nach Pächtern für seine Gaststätte.
    „Preety & Co“ ist schon wieder Vergangenheit. Der TSV Aichach ist erneut auf der Suche nach Pächtern für seine Gaststätte. Foto: Gerlinde Drexler

    Der erste Anlauf ist gescheitert. Nun steht der TSV Aichach erneut vor der Aufgabe, Wirtsleute für das Restaurant der Vereinsanlage an der Donauwörther Straße suchen zu müssen. Die Lücke, die durch den Weggang von Martina und Horst Reh nach 25 Jahren entstanden ist, ist nicht so einfach zu schließen. Der Vorsitzende des größten Vereins der Stadt, Richard Hangl, ist dennoch zuversichtlich.

