Toto-Pokal: Der TSV Aindling ist gegen Titelverteidiger Illertissen krasser Außenseiter

Die Ausgangsbasis ist klar: Der FV Illertissen, der am Dienstag, 5. August, um 19 Uhr mit seinen Fußballern beim TSV Aindling antritt, spielt zwei Ligen höher und ist der aktuelle bayerische Toto-Pokalsieger. Damit sind die Rollen im Duell der zweiten Runde im Toto-Pokal auf Verbandsebene bereits verteilt. Es darf im Vorfeld dennoch gerätselt werden, wie hoch die Chancen des Landesligisten gegen den Regionalliga-Vertreter zu bewerten sind. TSV-Trainer Florian Fischer gibt sich keinen Illusionen hin: „Illertissen ist der glasklare Favorit. Wir schauen, dass wir die wenigen Chancen, die wir erhalten werden, nutzen.“ So ganz aussichtslos aber ist der „Kleine“ im Pokal grundsätzlich nicht. Fischer blickt zurück auf die vergangene Runde, als man gegen Eichstätt am Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich kam, ehe sich der TSV im Elfmeterschießen gegen den späteren Meister der Bayernliga Nord durchsetzte.

