Wandertage des TSV Mühlhausen mit neuem Start- und Zielpunkt

Die Natur genießen, sich aktiv bewegen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen: Der TSV Mühlhausen (Gemeinde Affing) veranstaltet am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni, seine mittlerweile 33. Wandertage. Startpunkt ist der Schlossstadel in Affing, von dem aus die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen einer fünf oder zehn Kilometer langen Wanderstrecke wählen können. Gestartet werden kann an beiden Tagen zwischen 6.30 und 12 Uhr.

Die gut ausgeschilderten Routen führen durch die reizvolle Landschaft der Umgebung – vorbei an grünen Wiesen, schattigen Wäldern und idyllischen Wegen. Die Veranstaltung ist sowohl für erfahrene Wanderer als auch für Familien mit Kindern geeignet – jeder kann in seinem eigenen Tempo die Strecke genießen.

Im Affinger Schlossstadel besteht nach der Wanderung die Gelegenheit zur Einkehr

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Ein spannendes Rätsel entlang der Strecke lädt zum Mitmachen ein. Wer die Aufgaben löst, kann sich auf Preise freuen. Somit wird die Wanderung nicht nur ein sportliches, sondern auch ein spielerisches Erlebnis für die Kleinen. Im Schlossstadel gibt es nach der Wanderung eine Einkehr mit Speisen, Getränken sowie einer Auswahl an Kaffee und Kuchen. Hier können die Wanderer den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen.

Alle Interessierten sind bei den Wandertagen willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)