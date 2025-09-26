Warum die Reiserstraße in Aichach im Dunkeln liegt

Die Reiserstraße in Aichach liegt nachts im Dunkeln. Unbekannte haben das am Abend des 31. August ausgenutzt und einen 19-Jährigen dort überfallen. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord wurde der junge Mann dabei leicht verletzt und seines Bargelds beraubt.

Er meldete sich nach dem Überfall bei unserer Redaktion und klagte darüber, dass die Reiserstraße zu dunkel sei. Laternen stehen nur in der angrenzenden Straße Am Schlößl und am vorbeiführenden Weg Am Griesbacherl, nicht aber in der Reiserstraße. Der junge Mann wünschte sich, dass die Stadt Aichach tätig werde. Doch diese kann an den Umständen nichts ändern.

Überfall auf 19-Jährigen in Aichach: Ermittlungen dauern an

Der Aichacher berichtete, dass er mit zwei Freunden auf dem Heimweg vom Bahnhof gewesen sei, als er überfallen wurde. Er habe es eiliger als seine zwei Begleiter gehabt, nach Hause zu kommen. Deshalb sei er ein Stück vorausgegangen. Ungefähr auf Höhe der Hausnummer vier an der Reiserstraße sei er dann von drei Männern überfallen worden.

Einer der Unbekannten habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dadurch sei er zu Boden gefallen. Der zweite Mann habe ihm seinen Geldbeutel aus der Jackentasche gezogen. Dann seien die drei Unbekannten über den Kiesweg Am Griesbacherl geflüchtet. Seine beiden Freunde hätten die Unbekannten verfolgt. Es sei ihnen allerdings nicht gelungen, die drei Männer einzuholen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord bestätigte. Laut Polizei ist es noch zu keiner Festnahme gekommen. Die Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben: Alle drei Männer seien dunkelhäutig. Einer von ihnen habe gelockte Haare und habe zum Zeitpunkt des Überfalls weiß-rote Schuhe getragen, möglicherweise handele es sich um ein Modell der Marke Nike Air Force.

Der zweite Mann habe schulterlange, schwarze Dreadlocks und einen Goldzahn im Oberkiefer. Der dritte Unbekannte habe zum Tatzeitpunkt eine schwarze Weste sowie ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Logo auf der rechten Seite getragen. Es könne sich nach Angaben der Polizei um ein Fußball-Trikot handeln. Die drei Männer seien zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Die Stadt kann nicht für Beleuchtung in der Reiserstraße sorgen

Die Stadt Aichach kann dem Wunsch des Überfallenen nicht nachkommen. Sie teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass sie nicht befugt sei, in der Reiserstraße Laternen aufzustellen. Bei der Straße handele „es sich um Privateigentum der Anlieger“. Nur diese seien ermächtigt, eine Beleuchtung zu installieren. Nach Angaben der Stadt wäre die Beleuchtungssituation in ihrer Verantwortung, wenn ihr die Eigentümer die Reiserstraße zur öffentlichen Nutzung übergeben hätten.