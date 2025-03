Umfrage in Aichach: Was halten Sie davon, einen Feiertag abzuschaffen?

Ökonomen haben angeregt, einen Feiertag zu streichen. Damit sollen die lahmende Wirtschaft in Deutschland angekurbelt und das Bruttosozialprodukt erhöht werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt den Vorschlag ab und auch die Kirchen sprechen sich dagegen aus. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, was sie von dem Vorschlag der Ökonomen halten und welchen Feiertag sie für verzichtbar halten.

Icon Vergrößern Nadine Fritz, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Nadine Fritz, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Nadine Fritz, Aichach: Ich habe die Überschrift über die Abschaffung der Feiertage in der Zeitung gelesen und kurz überlegt, ob es mich interessiert. Dann habe ich es gedanklich auf die Seite gelegt, weil ich im Wirtschafts- und Finanzbereich nicht so drin bin. Die Diskussion gab es ja immer mal wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayern hier wieder einen Sonderweg gehen möchte. Ob die Abschaffung wirtschaftlich etwas bringen würde, kann ich nicht beurteilen.

Icon Vergrößern Harald Kögl, Aichach-Algertshausen Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Harald Kögl, Aichach-Algertshausen Foto: Gerlinde Drexler

Harald Kögl, Aichach-Algertshausen: Ich halte es für nicht gut. Diese geringe Einsparung reißt es momentan in Anbetracht der vielen Schulden, die wir machen, auch nicht raus. Ich würde mir die Idee schenken. Meiner Meinung nach gäbe es andere Einsparmöglichkeiten. Welchen Feiertag ich abschaffen würde, wenn es doch so weit kommen sollte? Da fällt mir keiner ein. Alle haben ihre Bedeutung. Es sind alles Feiertage, die man nicht gerne abgeben möchte.

Icon Vergrößern Maria Wolinski, Aichach-Unterwittelsbach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Maria Wolinski, Aichach-Unterwittelsbach Foto: Gerlinde Drexler

Maria Wolinski, Aichach-Unterwittelsbach: So richtig habe ich mich damit noch nicht befasst. Ich weiß nicht, ob es etwas bringen würde. Aber wenn schon ein Feiertag abgeschafft wird, dann wäre ich für den Buß- und Bettag, der nur für Schulen gilt. Ein evangelischer Feiertag, an dem die Schulkinder freihaben und die Eltern in die Arbeit gehen. Wer passt dann auf die Kinder auf? Das sehe ich bei vielen Bekannten, dass die dann schauen müssen, wie sie ihre Kinder unterbringen.

Icon Vergrößern Lukas David, Hollenbach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Lukas David, Hollenbach Foto: Gerlinde Drexler

Lukas David, Hollenbach: Ich habe mitbekommen, dass es in Bayern relativ viele Feiertage gibt. Ob das für die Wirtschaft eine Bedeutung hätte, wenn einer abgeschafft wird? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das einen großen Einfluss auf die Wirtschaftsleistung hätte. Ich wüsste auch nicht, welcher Feiertag abgeschafft werden sollte. Das ist ja Tradition. Und wenn man berufstätig ist, dann ist es auch ganz schön, eine Unterbrechung zu haben.