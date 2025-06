Umfrage in Aichach: Wie behalten Sie bei dieser Hitze einen kühlen Kopf?

Der Sommer ist da. Die Temperaturen sind auf absehbare Zeit konstant hochsommerlich. So sehr der Sommer auch von vielen herbeigesehnt wird, hat nicht jeder die Möglichkeit, die Tage im Freibad oder am Badesee zu verbringen. Welche Tipps haben Sie, um einen kühlen Kopf zu bewahren? Das haben wir Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt.

Mario Scheuerer, Aichach

Mario Scheuerer, Aichach: Die Wohnung mit geschlossenen Rolläden kühl halten, sonst hält man es abends nicht aus, wenn man heimkommt. Abends hilft auch eine Dusche. Das hält aber erfahrungsgemäß nicht lange. Wenn man draußen unterwegs ist, sollte man im Schatten gehen. Freibad und ein kühles Bier hilft auch. Oder Wasser mit Zitrone und Eiswürfel trinken.

Karin Hoppmann, Aichach

Karin Hoppmann, Aichach: Alle Rollos in der Wohnung bis zum Abend zumachen. Wenn es abends kühler wird, alle Fenster aufmachen. Mein Tipp bei hohen Temperaturen ist, viel zu trinken und sich so wenig wie möglich zu bewegen. Baden gehen ist eine Möglichkeit, sich abzukühlen. Ich erledige alles, was zu tun ist, möglichst früh und bleibe dann am Mittag in der Wohnung.

Doris Schneider, Schrobenhausen

Doris Schneider, Schrobenhausen: Ich befeuchte mein Gesicht öfter am Tag mit Wasser. Das kühlt jeweils etwas. Ich kann bei hochsommerlichen Temperaturen empfehlen, zu schwimmen und viel zu trinken. Mein Mann und ich sind dann am liebsten vormittags unterwegs oder abends im Biergarten, um der Hitze aus dem Weg zu gehen. Im Urlaub halten wir uns im Schatten auf.

Ulrich Sporer, Aichach

Ulrich Sporer, Aichach: Einen Hut oder eine Mütze aufsetzen und sich schon zum Frühstück einen Liter Wasser reinpressen. Flüssigkeit ist schon morgens wichtig. Und auch tagsüber immer wieder trinken, trinken, trinken. Wenn ich arbeite, bin ich den ganzen Tag draußen. Da gehe ich zum Abkühlen in den Schatten. Zum Trinken kann ich Wasser oder grünen Tee ohne Zucker empfehlen.