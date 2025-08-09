Umfrage in Aichach: Wie fällt Ihre persönliche Sommerbilanz aus?

Der Sommer schwankt in diesem Jahr zwischen trockenen Perioden mit hochsommerlicher Hitze und herbstlicher Kühle mit viel Regen. Der Juli war eher grau und feucht, der August zeigt sich dafür mit blauem Himmel. Wir wollten von Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz wissen, wie ihre persönliche Bilanz zum Sommer bis jetzt ausfällt.

Cilly Haas, Aichach-Griesbeckerzell

Cilly Haas, Aichach-Griesbeckerzell: Wir waren eine Woche in Südtirol in der Zeit, als es hier auch so heiß war. Dort war es genauso heiß. Deswegen waren wir ein bisschen in den Bergen unterwegs, wo es etwas kühler war. Das kühle Wetter hier bei uns hat mir nichts getan. Nur wenn es regnet, mag ich es nicht, weil man dann nichts unternehmen kann. Ich bin im Sommer gerne mit dem Fahrrad aktiv.

Irmgard Wiesmeier, Aichach

Irmgard Wiesmaier, Aichach: Meine Bilanz hat nur ein Wort: furchtbar. Erst so heiß und dann so kalt. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich einheizen, aber es ging nicht. Es war ein bisschen kalt in der Wohnung und ich saß mit Wolldecke und Jacke da. Jetzt ist es wieder zu heiß. Man ist mit dem Wetter nie zufrieden. Aber jetzt kommt wieder warme Luft rein in die Wohnung. Das ist wichtig.

Nadine Rouveron-Kuhl, Friedberg-Wulfertshausen

Nadine Rouveron-Kuhl, Friedberg-Wulfertshausen: Diese Veränderung gibt es in vielem. Auch wenn es nicht so schön war, war der Regen dringend nötig für den Garten. In Südfrankreich, wo wir waren, war es noch heißer als hier und der Boden richtig hart. Insgesamt ist meine Bilanz zum Sommer nicht so schlecht. Der Vorteil vom warmen Wetter: Wir räumen um und können den Keller gut lüften.

Bettina Schmerbach, Aichach

Bettina Schmerbach, Aichach: Die letzte Woche und die Woche davor waren schräg. Ich finde es ganz schön, wenn sich der Sommer ein bisschen nach hinten zieht. Das tut er jetzt hoffentlich. Herbst mit Nebel – da bin ich nicht so der Typ dafür. Ich mag es, wenn es auch Ende September und Anfang Oktober noch schön ist. Bei dem schönen Wetter habe ich schnell vergessen, dass es vorher nicht so war.