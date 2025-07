Umfrage in Aichach: Gehen Sie aufs Volksfest?

Mit dem großen Festzug und dem Bieranstich hat das Aichacher Volksfest am Mittwochabend begonnen. Noch bis Sonntag wird im Festzelt und im Vergnügungspark gefeiert. Planen die Aichacherinnen und Aichacher einen Besuch? Und worauf freuen sie sich? Wir haben am Mittwoch kurz vor dem Start des Volksfests am Aichacher Stadtplatz bei Passantinnen und Passanten nachgefragt.

Icon Vergrößern Erna Hubmaier, Aichach Foto: Zhiqi Allen Xu Icon Schließen Schließen Erna Hubmaier, Aichach Foto: Zhiqi Allen Xu

Erna Hubmaier, Aichach: Ja, ich gehe wieder aufs Aichacher Volksfest – wie eigentlich jedes Jahr. Für mich gehört das als Einheimische einfach zur Tradition. Besonders freue ich mich auf den Seniorentag am Freitag, an dem es ein Hendl und ein Bier gratis gibt. Auch das Wiedersehen mit den Vereinen beim Umzug finde ich schön, da sieht man viele bekannte Gesichter aus der Region.

Icon Vergrößern Peter Irvine, Sydney, Australien Foto: Zhiqi Allen Xu Icon Schließen Schließen Peter Irvine, Sydney, Australien Foto: Zhiqi Allen Xu

Peter Irvine, Sydney, Australien: Ich freue mich sehr aufs Aichacher Volksfest. Am Freitagnachmittag will ich mit einem Arbeitskollegen aus Norddeutschland hingehen. Ich komme aus Australien, und Aichach hat mich an meine Heimatstadt erinnert, als ich jünger war – das schätze ich sehr. Das Volksfest gehört für mich dazu. Ich erinnere mich noch gut an die Überraschung, als ich hier zum ersten Mal im Bierzelt war.

Icon Vergrößern Maria Riedl (links) & Christina Nießl (rechts), Aichach Foto: Zhiqi Allen Xu Icon Schließen Schließen Maria Riedl (links) & Christina Nießl (rechts), Aichach Foto: Zhiqi Allen Xu

Maria Riedl (links) & Christina Nießl (rechts), Aichach: Wir freuen uns beide schon sehr aufs Volksfest. Das Highlight ist für uns die Festmesse am Sonntag. Es ist eine wichtige Tradition für uns – wir gehen schon hin, seit wir Kinder waren. Diesmal sind wir mit einer Freundesgruppe unterwegs. Wenn das Wetter passt, setzen wir uns auch gern draußen in den Biergarten.

Icon Vergrößern Thi Kim Loan Do, Aichach Foto: Zhiqi Allen Xu Icon Schließen Schließen Thi Kim Loan Do, Aichach Foto: Zhiqi Allen Xu

Thi Kim Loan Do, Aichach: Ich werde vielleicht aufs Volksfest gehen – am liebsten am Kindertag, falls es einen gibt, weil ich mit meinen Kindern hingehen möchte. Wir machen daraus einen Familienausflug, da wir gerade alle Zeit haben. Wahrscheinlich schlendern wir übers Festgelände, essen etwas im Zelt und fahren ein paar Fahrgeschäfte – aber nichts allzu Wildes.