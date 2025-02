Umfrage in Aichach: Wie beliebt ist der Super Bowl?

Jährlich findet im Februar der Höhepunkt des amerikanischen Footballs, der Super Bowl, statt. So wird das Finale in der amerikanischen Footballliga NFL genannt. Dieses Jahr ist es der 59. Super Bowl in der Geschichte. Begleitet wird das Sportereignis, das im vergangenen Jahr über 123 Millionen Menschen im Fernseher verfolgten, von einer spektakulären Halbzeitshow. Wie bekannt ist dieses Großereignis bei uns? Wir haben Menschen in Aichach gefragt.

Ingrid Stahl, Altomünster: Ich habe zwei Jahre lang in den USA gelebt und der Super Bowl wird dort regelrecht gefeiert. Alle schauen sich das Event an. Ich war mit einigen Bekannten in einer Kneipe und wurde von der Stimmung mitgerissen. Dort habe ich erfahren wie es ist, wenn die Euphorie auf einen überspringt. Seit ich wieder in Deutschland wohne, schaue ich keinen Super Bowl an. Die Stimmung dazu ist verflogen.

Benjamin Ruisinger, Pöttmes-Gundelsdorf: American Football schaue ich manchmal an. In letzter Zeit ist er in Deutschland präsenter geworden und läuft öfter im Fernseher. Den Super Bowl verfolge ich eher selten, weil er nachts übertragen wird. Die Begeisterung, die in den USA herrscht, verstehe ich. Das ist so ähnlich wie bei uns der Fußball. Hier herrscht auch Partystimmung, wenn es wichtige Spiele gibt.

Gerhard Goldmann, Aichach-Oberbernbach: Seit meiner Kindheit bin ich mit Fußball aufgewachsen und ich bin immer noch ein großer Fan. Was Football angeht, habe ich wenige Bezugspunkte dazu. Natürlich kenne ich die Sportart und den Super Bowl, aber der beginnt um 0.30 Uhr. Das ist eine sehr ungünstige Zeit für mich. Die Show beim Super Bowl finde ich okay. Sie haben ein Image das sie nach außen tragen wollen.

Marcus Weinbauer, Scheyern: Der Super Bowl ist die größte Einzelsportveranstaltung der Welt. Football verfolge ich gerne, weil es eine faire Sportart ist. Man kann zum Beispiel kein Zeitspiel praktizieren. Was mich auch freut, sind die vereinzelten Spiele, die die NFL nach Deutschland verlagert hat. Davon können es gerne mehr werden. Der Super Bowl ist dann der Höhepunkt der Saison. Nur die Sendezeit ist natürlich nicht so gut.