Umfrage in Aichach: Was ist ihr Lieblingseis?

Eis essen gehört zur Sommerzeit dazu, vor allem wenn es wie diese Woche richtig warm wird. Die Auswahl an Geschmackssorten ist neben den Klassikern Vanille, Erdbeere und Schokolade riesig. Wir haben Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz gefragt, was ihr Lieblingseis ist und wie wichtig ihnen das Eis essen im Sommer ist.

Luise Korneck, Aichach

Luise Korneck, Aichach: Ich esse gerne unterschiedliche Sorten, aber am liebsten mag ich irgendetwas nicht Fruchtiges, also Schokolade, Erdnuss-Karamell oder meistens sogar Eiskaffee. Ich esse Eis im Eiscafé lieber, gerne hier im Ort, weil ich sowieso oft mit den Kindern unterwegs bin und es sich anbietet. Im Sommer vielleicht ein-, zweimal die Woche. Zu Hause esse ich gar kein Eis.

Philipp Meinhardt, Aichach

Philipp Meinhardt, Aichach: Mein Favorit ist das Eiscafé Milano hier und da esse ich am liebsten Amarena oder Bacio, also die traditionelleren Eissorten. Eis auf der Hand ist nicht so meins, deshalb mag ich das Eiscafé mehr. Supermarkt-Eis esse ich gar nicht, da unterstütze ich lieber kleinere Eisdielen. Im Sommer gehe ich bestimmt einmal die Woche Eis essen.

Regina Karl, Hollenbach

Regina Karl, Hollenbach: Meine Lieblingseissorte ist Schokolade und die von meiner Tochter Vanille. Also ganz klassisch, auch in der Waffel dann. In der Eisdiele schmeckt es besser, weil das Eis dort selbstgemacht ist. Im Sommer gehen wir schon einmal in der Woche Eis essen. Oft sonntags als Familienausflug, wenn man nicht weiß, was man machen soll.

Petra Pütterich, Aichach

Petra Pütterich, Aichach: Meine Lieblingssorte ist Joghurt, gerne auch mit Früchten. Am liebsten esse ich das dann im Becher mit Sahne. Im Sommer gehe ich vielleicht einmal in der Woche Eis essen. Ich muss aber gestehen, dass ich Eis am liebsten im Winter esse, da kaufe ich es dann im Supermarkt. Aber im Sommer gehe ich dann natürlich in die Eisdiele.