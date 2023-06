Umfrage in Aichach: Haben Sie Tipps zum Wassersparen?

Es hat schon länger nicht mehr geregnet. Und es ist im Aichacher Land auch kein Regen in Sicht. Wie sparen die Menschen Wasser?

Die Sonne strahlt am Himmel, fast kein Wölkchen trübt die Sommertage. Die Kehrseite der Medaille: Bis auf einen Gewitterschauer vor kurzem hat es seit Wochen nicht mehr geregnet. Laut Wetterbericht ist vorerst auch keine Änderung in Sicht. Gartenbesitzer stöhnen, weil der Boden ausgetrocknet ist. Die Wasserstände in den Flüssen und Seen sinken. Wir haben Passanten am Stadtplatz gefragt, ob sie Tipps haben, um Wasser zu sparen.

Günther Hartl, Hollenbach-Motzenhofen Foto: Gerlinde Drexler

Günther Hartl, Hollenb.-Motzenhofen: Wir haben Gott sei Dank mehrere große Wasserbehälter, in denen wir das Regenwasser auffangen zum Gießen. Langsam wird das gesammelte Wasser aber wenig. Der 1000-Liter-Tank ist nur noch halb voll und von den kleineren Behältern ist einer schon ganz leer. Es wird Zeit, dass es wieder regnet. Wir gießen sowieso nur das Nötigste. Der Rasen wird bei uns überhaupt nicht gegossen.

Ulrike Bittracher, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Ulrike Bittracher, Aichach: Man sollte auf jeden Fall mal nicht unnötig Auto waschen. Wenn man statt zu baden in die Dusche geht, spart man auch einiges an Wasser. Beim Zähneputzen sollte man das Wasser nicht während dem Putzen die ganze Zeit laufen lassen. Das sind alles Kleinigkeiten, aber es bringt in der Summe schon einiges. Der Verbrauch von Hochdruckreinigern soll heftig sein. Die sollten verboten werden.

Gerda Schweizer, Kühbach Foto: Gerlinde Drexler

Gerda Schweizer, Kühbach: In der Küche kann man viel Wasser sparen. Zum Beispiel, wenn man das Waschwasser auffängt und im Garten die Blumen damit gießt. Die Waschmaschine sollte man nicht wegen einiger Kleidungsstücke laufen lassen. Duschen verbraucht wahrscheinlich weniger Wasser als Baden. Und wenn es regnet, das Wasser auffangen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er macht.

Hans-Peter Frühbauer, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Hans-Peter-Frühbauer, Aichach: Wir sammeln das Regenwasser und gießen damit. Aber nur das Nötigste. Wir gießen nur den Salat und das Gemüse und ein paar Blumen. Wenn das Gras dürr wird, dann kommt es schon nächstes Jahr wieder. Beim Duschen das Wasser abstellen, während man sich einseift. Darauf achten, dass der Wasserhahn nicht tropft oder das Wasser im Spülkasten läuft. Und kein Auto waschen.