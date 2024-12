B300-Brückensanierung bei Unterwittelsbach: Die Ampel kommt weg

Derzeit laufen die letzten Arbeiten der Brückensanierung auf der B300 beim Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Die Verkehrsführung wird ab nächster Woche schrittweise normalisiert. Die gute Nachricht für die Menschen in Unterwittelsbach: Dann muss der B300-Verkehr nicht mehr länger durch ihren Ort geleitet werden.

Das Staatliche Bauamt teilt mit, dass in dieser Woche am Bauwerk die letzten Restarbeiten, wie der Fugenverguss, durchgeführt worden sind. Zuvor war der Asphalt in mehreren Abschnitten und Lagen aufgebracht worden. Ab Montag, 2. Dezember, wird die bisherige halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung zurückgebaut. Der Verkehr auf der B 300 kann dann auch tagsüber wieder zweispurig fließen. Die bisherige Umleitung durch Unterwittelbach entfällt.

Auf der B300 und auf der Kreisstraße gilt vorerst Tempo 50

Laut Bauamt ist aber vorerst noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 auf der B300 erforderlich. Das sei aus Sicherheitsgründen, insbesondere für die Wiederherstellung des Banketts an der Bundesstraße, nötig. Eine Tempobegrenzung auf 50 gilt vorerst auch auf der Kreisstraße AIC30 von Aichach nach Unterwittelsbach. Denn dort muss die Behelfsrampe von der B300 zur Kreisstraße zurückgebaut werden.

Dieser Rückbau und die Herstellung der Bankette sollen bis zum 6. Dezember abgeschlossen sein. Soweit möglich, werden in diesem Zeitraum auch Markierungsarbeiten durchgeführt, verspricht das Bauamt. Ab dem 9. Dezember sei der Einbau der Schutzplanken vorgesehen, der voraussichtlich zwei Tage in Anspruch nehmen wird. Die vollständige Aufhebung der verkehrlichen Einschränkungen sei frühestens ab Mittwoch, 11. Dezember, möglich. Der Zeitplan ist laut Staatlichem Bauamt allerdings witterungsabhängig und kann sich unter Umständen noch ändern. (AZ)