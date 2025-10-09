Umstrittener Kita-Trägerwechsel: Eltern verfolgen Gemeinderatssitzung

Eng saßen die Zuhörerinnen und Zuhörer am Mittwoch bei der Sitzung des Sielenbacher Gemeinderates im Zuschauerbereich. Die meisten der gut 30 Anwesenden waren Eltern, die wissen wollten, was das Gremium zum geplanten Trägerwechsel für die beiden Kindertagesstätten in der Gemeinde sagt. Bürgermeister Heinz Geiling ging zunächst ausführlich auf die Gründe für die Entscheidung ein. Die Abstimmung fiel dann eindeutig aus. Dabei gab es im Gemeinderat sogar ein Novum.

Der geplante Trägerwechsel für den Kindergarten in Tödtenried und das Kinderhaus in Sielenbach von der Gemeinde zu den Johannitern hatte für große Aufregung unter den Eltern gesorgt. Besonders die Tatsache, dass die Eltern „über den Flurfunk“ davon erfahren hatten, hatte zu teilweise sehr emotionalen Reaktionen geführt. Rund 80 Eltern hatten sich daraufhin Ende September mit Bürgermeister Geiling zu einem klärenden Gespräch getroffen.

Über die Kindergartengebühren entscheidet die Gemeinde

Im Gemeinderat wiederholte der Bürgermeister noch einmal die Punkte, die zur Entscheidung geführt hatten. „Letztendlich geht es um die Erfahrung, die ein externer Träger hat, und die eine Kommune nicht leisten kann“, fasste er zusammen. Die Gemeinde gebe damit nichts aus der Hand, betonte Geiling: „Wir schaffen an, und es ist im Vertrag alles genau geregelt.“ Kindergartengebühren werde ausschließlich der Gemeinderat beschließen. Denn die Gemeinde trage auch weiterhin das Defizit.

Geiling ging auf die Chronologie ein. Die hatte vorgesehen, dass zuerst die Leiterinnen der Einrichtung, dann die Mitarbeiter und danach die Eltern informiert werden sollten. „Es ist ein bisschen anders gekommen“, bedauerte er. Vor allem, weil dadurch diverse Gerüchte im Umlauf waren, die die Diskussion zusätzlich emotional befeuerten. „Wir haben versucht, in den Gesprächen aufzuklären und die schlechte Stimmung, die durch Fehlinformationen entstanden ist, einzuholen“, sagte der Bürgermeister. Warum der Gemeinderat das Thema nicht öffentlich diskutiert hatte, erklärte er so: „Das ist deswegen nicht passiert, weil personelle und vertragliche Modalitäten besprochen worden waren.“ Auch von der Kommunalaufsicht sei er darin bestärkt worden, dass dieses Vorgehen richtig war, teilte er mit. Sein Appell: „Gebt dem Träger die Möglichkeit, sich zu beweisen.“

Dem schloss sich Josef Stocker an: „Ängste sind eine normale Reaktion. Wir sollten dem Ganzen eine Chance geben.“ Es gehe einfach um die Kompetenz, sagte Horst Pappenberger, der ebenfalls hinter der Entscheidung steht. Jürgen Oswald war zwar nicht 100-prozentig überzeugt, sah den Wechsel aber „als ein Probejahr“. „Wenn etwas massiv schieflaufen würde, dann ziehen wir die Notbremse“, versprach er.

Leiterin in Tödtenried ist unglücklich über den Trägerwechsel

Den Eltern sei die Stabilität in der Betreuung wichtig, sagte Florian Bichler. Er wies darauf hin: „Was wir als Fluktuation hatten, war alles andere als stabil.“ Trotzdem war er überzeugt, dass die Gemeinde als Träger die Aufgabe besser schultern könnte als die Johanniter. Bichler regte an, die Entscheidung noch nicht zu treffen, machte aber auch klar: „Es kann nicht das Ziel sein, drei zusätzliche Leute in der Verwaltung zu haben.“

Josef Kreppold sprach von einer schwierigen Entscheidung. Er sah jedoch den Vorteil, dass die Einrichtungen im Notfall Unterstützung aus anderen Kindergärten der Johanniter bekommen könnten. Bernhard Bichler erinnerte daran, dass es „immer ein Riesenaufschrei“ war, wenn Kinder während einer Notbetreuung daheimbleiben sollten. Entscheidungen, etwa zum Erhalt des Betreuungsschlüssels, hätte der Gemeinderat in zusätzlichen Sitzungen treffen müssen, sagte Andreas Schneider. Er appellierte: „Gebt dem Träger eine Chance und dann wird die Zeit zeigen, ob es passt.“ Zweiter Bürgermeister Franz Moser berichtete, dass sowohl der Bürgermeister als auch Gemeinderäte in den vergangenen Wochen persönlich angegriffen worden seien. Er dankte Geiling, dass er „in dieser Situation einen klaren Kopf behalten hat“.

Eingang zum Tödtenrieder Kindergarten "unterm Apfelbaum": Die Leiterin hat nach dem Trägerwechsel Konsequenzen angekündigt. Foto: Alice Lauria

Ein Novum war, dass der Gemeinderat die Anwesenden an der Diskussion teilnehmen ließ. Mit einem Trägerwechsel hätten die meisten kein Problem, sagte ein Vater, „aber wenn die Erzieherinnen aufhören, dann wäre das schlimm.“ Ein anderer wollte wissen, ob Personal aus den Kindertagesstätten in andere Einrichtungen der Johanniter kommen könne. Kurzfristige Wechsel zum Beispiel bei Krankheit seien möglich, bestätigte Geiling. Umgekehrt gelte das aber genauso. Anita Kerle, Leiterin des Tödtenrieder Kindergartens, kann den Trägerwechsel nicht nachvollziehen. „Es wird sehr viel Arbeit auf die Leitungen zukommen“, befürchtete sie und teilte mit, dass sie aufhören wird.

Bis auf Florian Bichler, Martin Echter und Benedikt Lechner stimmten alle Gemeinderäte dem Trägerwechsel zu. Damit kann die Gemeinde nun den Vertrag unterschreiben.