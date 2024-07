Zu schön für einen Hochbehälter? Gebäudeentwurf scheidet die Geister

Die Speicherkapazitäten sind zu gering, es gibt Korrosionsschäden und die Technik ist veraltet: Deshalb muss die Gemeinde Affing einen neuen Hochbehälter in Bergen bauen. Der kostet sehr viel Geld, für das die Gebührenzahler aufkommen müssen. Als Planer dem Gemeinderat am Dienstag den Vorentwurf präsentierten, ging es deshalb in erster Linie ums Geld. In zweiter Linie aber stand der Gebäudeentwurf in der Kritik, der eine ungewöhnliche Form aufweist.

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochbehälter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis