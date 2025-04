Zwei Autos in Aichach aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Zwei Autos sind zwischen Freitag und Montag in Aichach aufgebrochen worden, meldet die Polizei. Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam in einen in der Adalbert-Stifter-Straße abgestellten Renault ein und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. Es entstand ein Diebstahl- und Sachschaden von circa 2500 Euro.

Werkzeuge aus Auto in Aichach gestohlen

Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße. Auch hier drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen abgestellten Renault ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge eines namhaften Herstellers. Es entstand ein Diebstahl- und Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise

In beiden Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Aichach wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. Ob die beiden Fälle in unmittelbarem Zusammenhang stehen ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch unklar, so die Polizei.