Unbekannte stehlen Feuerholz aus Aichacher Holzschuppen

Ein oder mehrere Unbekannte haben zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, Feuerholz aus einem Schuppen in Aichach gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sollen der oder die Täter in der Flurstraße gewaltsam den Holzschuppen aufgebrochen und eine geringe Menge Holz mitgenommen haben. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter Telefon 08251/89890 um Hinweise. (ddur)

