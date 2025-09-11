Icon Menü
Unbekannte brechen Holzschuppen in Aichach auf und stehlen Feuerholz

Aichach

Unbekannte stehlen Feuerholz aus Aichacher Holzschuppen

Zwischen Dienstag und Mittwoch brechen ein oder mehrere Unbekannte einen Schuppen in der Aichacher Flurstraße auf. Die Polizei bittet um Hinweise.
    In Aichach ist zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Holzschuppen eingebrochen und Feuerholz gestohlen worden.
    In Aichach ist zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Holzschuppen eingebrochen und Feuerholz gestohlen worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein oder mehrere Unbekannte haben zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, Feuerholz aus einem Schuppen in Aichach gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sollen der oder die Täter in der Flurstraße gewaltsam den Holzschuppen aufgebrochen und eine geringe Menge Holz mitgenommen haben. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter Telefon 08251/89890 um Hinweise. (ddur)

