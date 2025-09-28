Icon Menü
Unbekannte Frau schlägt Frau in Aichach: Polizei sucht Zeugen

Aichach

Unbekannte schlägt Frau (55) auf Supermarktparkplatz in Aichach

Die Täterin zeigt der 55-Jährigen bei dem Vorfall am Samstag in Aichach außerdem den Mittelfinger. Die Unbekannte war wohl mit einem braunen Hund unterwegs.
    Die Aichacher Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Aichach. Dort wurde eine 55-Jährige offenbar von einer unbekannten Frau geschlagen und beleidigt. Foto: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

    Eine unbekannte Frau hat am Samstag in Aichach eine 55-jährige Frau beleidigt und geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes.

    Laut Polizei schlug die Unbekannte der 55-Jährigen gegen 13.30 Uhr zunächst den Ellbogen schmerzhaft in den Bauch. Dann zeigte sie ihr den Mittelfinger. Die Täterin soll mit einem braunen Hund unterwegs gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

