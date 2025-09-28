Unbekannte schlägt Frau (55) auf Supermarktparkplatz in Aichach

Eine unbekannte Frau hat am Samstag in Aichach eine 55-jährige Frau beleidigt und geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes.

Laut Polizei schlug die Unbekannte der 55-Jährigen gegen 13.30 Uhr zunächst den Ellbogen schmerzhaft in den Bauch. Dann zeigte sie ihr den Mittelfinger. Die Täterin soll mit einem braunen Hund unterwegs gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)