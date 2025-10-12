Mit Megafon: Unbekannte grölen rechtsradikale Parolen aus Autos

Drei Autos sind in der Nacht zum Sonntag in Aichach unangenehm aufgefallen. Die unbekannten Insassen der Fahrzeuge brüllten volksverhetzende Parolen aus den Fenstern. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete.

Laut Mitteilung der Polizei grölten die Personen aus den Autos rechtsradikale und nationalsozialistische Parolen. Sie benutzten dabei auch mindestens ein Megafon. Auf Nachfrage berichtet die Polizei, dass die Fahrzeuge zwischen 13.45 und 14.15 Uhr im Bereich Milchwerk und Bahnhof unterwegs waren. Jungen Leuten fiel der kleine Konvoi auf. Sie meldeten ihn der Polizei.

Die sofortige Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Jetzt ermittelt die Polizei. Bei den Autos handelt es sich um zwei BMW und einen Audi. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach, 08251/8989-11, zu melden. (AZ)