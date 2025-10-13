Icon Menü
Unbekannte schreien nationalsozialistische Parolen: Die Polizei Aichach sucht weiter nach Hinweisen

Aichach

Polizei sucht Zeugen des Nazi-Parolen-Vorfalls

Unbekannte schreien volksverhetzende Parolen aus ihren Autos heraus in die Nacht. Zeugen melden dies der Polizei. Diese erbittet weitere Hinweise.
Von Luisa Sako
    Unbekannte grölen in Aichach volksverhetzende Parolen in ein Megafon. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.
    Unbekannte grölen in Aichach volksverhetzende Parolen in ein Megafon. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Foto: Marijan Murat, dpa-tmn (Symbolbild)

    Die Polizeiinspektion Aichach sucht weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen eines Vorfalls mit rechtsextremem Hintergrund. In der Nacht zum Sonntag brüllten Unbekannte laut einer Mitteilung der Polizei rechtsradikale und nationalsozialistische Parolen in die Nacht. Sie waren mit drei Autos in Aichach unterwegs und grölten aus den Fenstern. Zeugen meldeten den kleinen Konvoi bei der Polizei.

    Nazi-Parolen: Polizeiinspektion Aichach sucht Zeugen

    Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Doch noch immer gibt es laut Polizei keine weiteren Hinweise, die über die erste Meldung des Vorfalls aus der betreffenden Nacht hinausgehen. Die Polizei ermittelt weiter.

    Wie die Polizei berichtet, waren die Unbekannten zwischen 1.45 und 2.15 Uhr im Bereich zwischen Milchwerk und Bahnhof in Aichach unterwegs. Sie benutzten für ihre Aktion mindestens ein Megafon. Laut Polizei handelt es sich bei den Fahrzeugen der Unbekannten um zwei BMW und einen Audi. Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 08251/8989-11 zu melden. (le/sa)

