Unbekannte stehlen Geld und Lebensmittel aus Hofläden

Bargeld und Lebensmittel sind am Samstag und am Dienstag aus mehreren Hofläden im Aindlinger Ortsteil Weichenberg und Haunswies (Gemeinde Affiang) gestohlen worden.

Wie die Polizei berichtet, betrat am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr ein bislang Unbekannter einen Verkaufsstand in Weichenberg und entwendete Lebensmittel im Wert von etwa 200 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Diebstählen in Hofläden

Am Dienstag wurden Lebensmittel sowie Bargeld aus drei Verkaufsständen in der Aichacher Straße in Haunswies entwendet. In einem Fall brach der Täter eine Geldkassette auf und entwendete das darin befindliche Geld. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. In diesen Fällen kann die Tatzeit auf 14 Uhr bis 15 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.