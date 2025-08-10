Auto auf Parkplatz eines Supermarkts beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich laut Polizeibericht am Samstag in Aichach ereignet. Zwischen 15.35 Uhr und 15.45 Uhr wurde ein roter Ford Focus auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Donauwörther Straße beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Anstoß entstand im Bereich der rechten Fahrzeugseite ein Schaden im höheren dreistelligen Bereich an dem geparkten Auto.

Die Aichacher Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 an die Polizeiinspektion Aichach zu wenden. (bac)