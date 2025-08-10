Icon Menü
Unbekannter beschädigt Auto auf Supermarktparkplatz in Aichach – Hinweise gesucht!

Aichach

Auto auf Parkplatz eines Supermarkts beschädigt

Eine bislang unbekannte Person beschädigt ein Auto auf einem Supermarktparkplatz in Aichach und begeht dann Unfallflucht. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
    Eine Unfallflucht hat sich am Samstag in Aichach ereignet, meldet die Polizei.
    Eine Unfallflucht hat sich am Samstag in Aichach ereignet, meldet die Polizei. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Eine Unfallflucht hat sich laut Polizeibericht am Samstag in Aichach ereignet. Zwischen 15.35 Uhr und 15.45 Uhr wurde ein roter Ford Focus auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Donauwörther Straße beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

    Durch den Anstoß entstand im Bereich der rechten Fahrzeugseite ein Schaden im höheren dreistelligen Bereich an dem geparkten Auto.

    Die Aichacher Polizei sucht nach Zeugen

    Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 an die Polizeiinspektion Aichach zu wenden. (bac)

