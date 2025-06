Unbekannter sägt Bäume in Aichach an: Stadt setzt Belohnung für Hinweise aus

In den benachbarten Aichacher Stadtteilen Unterwittelsbach und Walchshofen hat ein Unbekannter mehrere Bäume beschädigt. Die Stadt Aichach belohnt Hinweise, die zur Ermittlung des mutmaßlichen Täters führen könnten, mit 500 Euro. Sie erstattete außerdem Anzeige gegen unbekannt. Aufgefallen seien die Baumschäden dem Gartenbaufachmann des Bauhofs vor gut einer Woche, teilte Bürgermeister Klaus Habermann mit.

Unbekannter beschädigt Bäume in Aichach schwer

In Unterwittelsbach sägte ein Unbekannter an der Afrastraße auf einer Höhe von zehn Metern einen dicken Ast einer Eiche an. Der Baum ragt über Verkehrswege. Bilder zeigen, dass der Ast an einer der zwei Sägestellen infolge der Beschädigung weiter brach.

Icon Vergrößern Auch am Spielplatz in Walchshofen wurden Bäume beschädigt. Einer Eberesche sowie einem Apfel- und einem Ginkgo-Baum fehlt im Stammbereich die Rinde. Sie wurde weggeschnitten. Foto: Richard Brandner, Stadt Aichach Icon Schließen Schließen Auch am Spielplatz in Walchshofen wurden Bäume beschädigt. Einer Eberesche sowie einem Apfel- und einem Ginkgo-Baum fehlt im Stammbereich die Rinde. Sie wurde weggeschnitten. Foto: Richard Brandner, Stadt Aichach

In Walchshofen beschädigte ein Unbekannter auf dem Spielplatz an der Großhausener Straße alle Bäume auf Höhe des Erdreichs. Er entfernte bei einem Ginkgo-Baum, einem Apfelbaum und einer Eberesche auf dem Gelände die Rinde am Fuß des Stamms. Nach Angaben von Habermann entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Die Stadt rätselte, ob sich jemand der Bäume entledigen wollte, um zu verhindern, dass sie weiterwachsen, dem Spielplatz Schatten spenden und den Andrang an Kindern vergrößern. Die Anlage ist wohl auch bei Eltern und Kindern aus Gemeinden außerhalb des Landkreises Aichach-Friedberg beliebt. Derzeit sind die Bäume allerdings noch viel zu jung, als dass sie bald für Schatten sorgen könnten.

Bauhof bangt um Zukunft der Bäume am Walchshofener Spielplatz

Die Bäume am Spielplatz wurden laut Habermann im Jahr 2024 gepflanzt. Bauhofleiter Michael Neumeyer sagt, dass der Bauhof nun versuche, die Bäume zu retten. Dafür werde die Rinde eingepackt. Sollten die jungen Bäume die Entfernung der Rinde nicht überleben, müssten sie im Herbst ausgetauscht werden.

Bäume transportieren über die Rinde den Zucker Glucose, der durch Photosynthese über die Blätter der Baumkrone gebildet wird. Die Wurzeln und der Stamm benötigen die Glucose, um zu wachsen. Auch steigen über die Rinde Wasser und Nährstoffe aus dem Boden zu den Blättern auf. Wird der Nährstofftransport durch eine Wunde in der Rinde unterbrochen, kann ein Baum absterben.