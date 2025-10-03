Icon Menü
Unbekannter beschädigt Schaufenster eines Aichacher Schuhgeschäfts – Polizei sucht Zeugen

Aichach

Unbekannter beschädigt Schaufenster eines Schuhgeschäfts

In der Nacht auf Donnerstag beschädigt ein bislang Unbekannter am Aichacher Stadtplatz die Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäfts. Die Polizei sucht Zeugen.
    Eine Sachbeschädigung hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, hat eine bislang unbekannte Person die Schaufensterscheibe des Schuhladens am Stadtplatz 19 in Aichach beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

    Zeugen der Sachbeschädigung in Aichach gesucht

    Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (bac)

