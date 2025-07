Unbekannter bricht gleich in zwei Vereinsheime ein

In zwei Vereinsheime eingebrochen ist ein Unbekannter im Erdweger Ortsteil Kleinberghofen (Landkreis Dachau). Nach Angaben der Polizei wurden die Einbrüche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Weikertshofer Straße verübt. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich aber auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Dachau hat in beiden Fällen wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise sind unter 08131/5610 möglich. (hop)