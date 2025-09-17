Unbekannter fährt VW-Bus an und flieht vom Unfallort

Ein Unbekannter hat in Aichach mit seinem Wagen einen geparkten VW-Bus angefahren und ist dann vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag zwischen 13.10 Uhr und 15 Uhr in der Augsburger Straße gegenüber des Sankt-Helena-Wegs. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Auto die linke Seite des VW-Busses.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei hält es für möglich, dass der Schaden beim Rückwärtsausparken aus der gegenüberliegenden Parkbucht verursacht worden sein könnte. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/89890. (hop)