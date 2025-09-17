Icon Menü
Unbekannter fährt in Aichach VW-Bus an und flieht vom Unfallort

Aichach

Unbekannter fährt VW-Bus an und flieht vom Unfallort

Vermutlich beim Ausparken fährt ein Unbekannter in Aichach ein anderes Auto an und flieht dann vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Hinweisen
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter fuhr in Aichach einen VW-Bus an und floh von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
    Ein Unbekannter fuhr in Aichach einen VW-Bus an und floh von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in Aichach mit seinem Wagen einen geparkten VW-Bus angefahren und ist dann vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag zwischen 13.10 Uhr und 15 Uhr in der Augsburger Straße gegenüber des Sankt-Helena-Wegs. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Auto die linke Seite des VW-Busses.

    Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei hält es für möglich, dass der Schaden beim Rückwärtsausparken aus der gegenüberliegenden Parkbucht verursacht worden sein könnte. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/89890. (hop)

