Unbekannter fährt geparktes Auto an und flieht von der Unfallstelle

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in Kühbach ein geparktes Auto angefahren und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag zwischen 17.30 und 18.45 Uhr in der Schönbacher Straße.

Der unbekannte Autofahrer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Toyota am Heck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 08251/ 89890 zu melden. (hop)