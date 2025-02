Unfallflucht nach „Parkrempler“ beim Supermarkt

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Freitag in Affing ereignet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitag im Zeitraum zwischen 13.45 und 14 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Von-Grafenreuth-Straße.

Ein ordnungsgemäß geparkter Ford-Geländewagen wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und am vorderen, rechten Kotflügel beschädigt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Sachschaden von 1000 Euro bei Unfall in Affing

An dem Ford entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach, Telefon 08251/8989-0.