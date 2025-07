Unbekannter schlägt Heckscheibe eines geparkten Autos ein

Eine Sachbeschädigung an einem Auto hat sich im Aichacher Ortsteil Oberbernbach ereignet. Wie die Polizei berichtet ist das Auto einer 26-jährigen Frau in der Ziegeleistraße in Oberbernbach beschädigt worden. Die junge Frau stellte ihr Auto am Freitagabend gegen 19 Uhr dort ab. Als diese am Samstag gegen 5.10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckscheibe ihres Autos eingeschlagen wurde.

