Unbekannter stiehlt wertvolle Baumaschinen aus Aichacher Baucontainer in Ecknach

Ecknach

Unbekannter stiehlt Baumaschinen aus einem Container

Ein bislang Unbekannter bricht im Aichacher Stadtteil Ecknach einen Baucontainer auf und entwendet mehrere Maschinen. Der Schaden ist laut Polizei fünfstellig.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Ein Baucontainer im Aichacher Stadtteil Ecknach ist aufgebrochen worden. Mehrere Baumaschinen wurden entwaendet, meldet ist Polizei. Foto: Philipp Nazareth (Symbolbild)

    Ein Baucontainer ist am Wochenende im Aichacher Stadtteil Ecknach aufgebrochen worden. Daraus wurden mehrere Baumaschinen gestohlen, berichtet die Polizei.

    Der Baucontainer an der Karl-Schiller-Straße wurde im Zeitraum von Freitag, 13.30 Uhr, bis Samstag, 5.45 Uhr, von einer bislang unbekannten Person aufgebrochen. Der Täter entwendete laut Polizei diverse Baumaschinen aus dem Container, unter anderem sieben Freischneider und sieben Motorsägen. Der Gesamtbeuteschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

    Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise

    Hinweise auf den oder die unbekannten Täter erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

