Unbekannter stiehlt Baumaschinen aus einem Container

Ein Baucontainer ist am Wochenende im Aichacher Stadtteil Ecknach aufgebrochen worden. Daraus wurden mehrere Baumaschinen gestohlen, berichtet die Polizei.

Der Baucontainer an der Karl-Schiller-Straße wurde im Zeitraum von Freitag, 13.30 Uhr, bis Samstag, 5.45 Uhr, von einer bislang unbekannten Person aufgebrochen. Der Täter entwendete laut Polizei diverse Baumaschinen aus dem Container, unter anderem sieben Freischneider und sieben Motorsägen. Der Gesamtbeuteschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf den oder die unbekannten Täter erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)