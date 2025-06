Unbekannter stiehlt Golfcart am Schwabhauser Bahnhof

Ein Unbekannter hat in Schwabhausen (Landkreis Dachau) ein elektrisches Golfcart gestohlen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl am Donnerstag zwischen 19 und 23 Uhr. Das grüne Golfcart vom Typ E-Z-GO Modell TXT war an einem Feldweg zwischen dem Ortsteil Sickertshofen und dem Bahnhof Schwabhausen abgestellt.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Diebstahl

Der Wert des Carts beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion ermittelt wegen besonders schweren Falles des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08131/5610. (hop)