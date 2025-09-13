Icon Menü
Unbekannter verletzt zwei Männer in Pöttmes: Polizei sucht Zeugen für Auseinandersetzung

Pöttmes

Unbekannter verletzt zwei Männer bei Auseinandersetzung in Pöttmes

Aus bislang unbekannten Gründen kommt es in Pöttmes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jährigen und einem Unbekannten. Auch ein 41-jähriger wird verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann haben sich ein 42-Jähriger und ein 41-Jähriger am Freitag in Pöttmes Verletzungen zugezogen.
    Bei einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann haben sich ein 42-Jähriger und ein 41-Jähriger am Freitag in Pöttmes Verletzungen zugezogen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am späten Freitagabend in Pöttmes gekommen. Ein 42-Jähriger und ein 41-Jähriger erlitten Verletzungen.

    Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 23.45 Uhr am Partnerschaftsplatz aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem 42-Jährigen.

    Aichacher Polizei bittet Zeugen um Hinweise

    Dabei wurde der 42-Jährige mehrmals am Kopf getroffen und verletzte sich dabei. Ein 41-Jähriger ging bei der Auseinandersetzung dazwischen und verletzte sich dabei auch an der Hand.

    Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Falls die Auseinandersetzung durch Zeugen beobachtet wurde, bittet die Polizeiinspektion Aichach um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

