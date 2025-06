Unbekannter zerkratzt geparktes Auto an Franz-Beck-Straße in Aichach

Ein bislang unbekannter Täter hat an der Franz-Beck-Straße in Aichach ein Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat am Mittwoch zwischen 12 und 17.30 Uhr. Der Wagen der Marke Kia war laut Polizei ordnungsgemäß geparkt.

Aichacher Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Täter

Es entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit ihr in Verbindung zu setzen. (nsi)