Unbekannte Person zerkratzt in Ecknach einen abgestellten Jeep

Eine Sachbeschädigung hat sich am Wochenende in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte ein bislang Unbekannter im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand einen in der Eschenstraße abgestellten Jeep.

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen

Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-11 zu melden. (bac)