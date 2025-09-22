Icon Menü
Unbekannter zerkratzt Jeep in Aichach – Polizei sucht nach Zeugen!

Ecknach

Unbekannte Person zerkratzt in Ecknach einen abgestellten Jeep

Mit einem spitzen Gegenstand beschädigt ein Unbekannter am Wochenende im Aichacher Stadtteil Ecknach einen Jeep. Der Schaden ist vierstellig.
    •
    •
    •
    Einen Jeep hat eine bislang unbekannte Person im Aichacher Stadtteil Ecknach zerkratzt.
    Einen Jeep hat eine bislang unbekannte Person im Aichacher Stadtteil Ecknach zerkratzt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Eine Sachbeschädigung hat sich am Wochenende in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte ein bislang Unbekannter im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand einen in der Eschenstraße abgestellten Jeep.

    Die Aichacher Polizei sucht Zeugen

    Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-11 zu melden. (bac)

