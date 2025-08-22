Icon Menü
Aichach

Auto auf Kinoparkplatz angefahren: Verursacher hinterlässt vierstelligen Schaden

Auf dem Parkplatz des Aichacher Kinos fährt eine bislang unbekannte Person ein Auto an. Danach flieht sie, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er ist wohl vierstellig.
    Auf dem Parkplatz des Cineplex-Kinos in Aichach fuhr am Donnerstagnachmittag ein bislang Unbekannter einen geparkten Skoda an.
    Auf dem Parkplatz des Cineplex-Kinos in Aichach fuhr am Donnerstagnachmittag ein bislang Unbekannter einen geparkten Skoda an. Foto: Alice Lauria (Archivbild)

    Auf dem Aichacher Kinoparkplatz ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Er ereignete sich zwischen 14.30 und 16.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen an der Rudolf-Diesel-Straße geparkten weißen Skoda.

    Verursacher flieht nach Unfall am Aichacher Kino, ohne sich um den Schaden zu kümmern

    Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden an der linken Seite des Skodas zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

