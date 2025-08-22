Auto auf Kinoparkplatz angefahren: Verursacher hinterlässt vierstelligen Schaden

Auf dem Aichacher Kinoparkplatz ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Er ereignete sich zwischen 14.30 und 16.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen an der Rudolf-Diesel-Straße geparkten weißen Skoda.

Verursacher flieht nach Unfall am Aichacher Kino, ohne sich um den Schaden zu kümmern

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden an der linken Seite des Skodas zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)