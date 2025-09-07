Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Unfall an der Kreuzung Gerhauserstraße/Freisinger Straße in Aichach: 63-Jähriger fährt bei Rot über Ampel

Aichach

Unfall an Neubaur-Kreuzung in Aichach: 79-jährige Autofahrerin verletzt

Ein 63-jähriger Autofahrer fährt am Samstag an der Neubaur-Kreuzung in Aichach laut Polizei bei Rot über die Ampel. Er kollidiert mit dem Wagen einer 79-Jährigen.
    • |
    • |
    • |
    Eine 79-jährige Autofahrerin musste nach einem Unfall auf der Neubaur-Kreuzung in Aichach ins Krankenhaus gebracht werden.
    Eine 79-jährige Autofahrerin musste nach einem Unfall auf der Neubaur-Kreuzung in Aichach ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    An der Kreuzung von Gerhauserstraße und Freisinger Straße hat sich am Samstag gegen 10.45 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei stießen zwei Autos zusammen. Eine 79-Jährige wurde leicht verletzt.

    Ein 63-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in nordöstlicher Richtung unterwegs und übersah das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Zur selben Zeit fuhr die 79-Jährige mit ihrem Auto bei Grün in nordwestlicher Richtung über die Kreuzung. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

    Autounfall in Aichach: 79-Jährige muss ins Krankenhaus gebracht werden

    Die 79-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 13.000 Euro. (nsi)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden