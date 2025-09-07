Unfall an Neubaur-Kreuzung in Aichach: 79-jährige Autofahrerin verletzt

An der Kreuzung von Gerhauserstraße und Freisinger Straße hat sich am Samstag gegen 10.45 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei stießen zwei Autos zusammen. Eine 79-Jährige wurde leicht verletzt.

Ein 63-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in nordöstlicher Richtung unterwegs und übersah das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Zur selben Zeit fuhr die 79-Jährige mit ihrem Auto bei Grün in nordwestlicher Richtung über die Kreuzung. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Autounfall in Aichach: 79-Jährige muss ins Krankenhaus gebracht werden

Die 79-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 13.000 Euro. (nsi)