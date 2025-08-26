Unfall an Autobahn-Auffahrt der B471: Auto kracht in Transporter

Ein Unfall hat sich auf der Bundesstraße B471 an der Autobahn-Auffahrt zur A8 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) ereignet. Er geschah am späten Montagabend. Der Verursacher fuhr davon, obwohl ein Autofahrer verletzt wurde und der Sachschaden erheblich war.

Gegen 22.35 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem BMW auf der B471 von Fürstenfeldbruck in Richtung Dachau unterwegs. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein weißer VW-Kleintransporter mit grünem Streifen. Von dessen Kennzeichen ist laut Polizei nur das Ortskürzel „SOB“ für Schrobenhausen bekannt. Wie die Polizei mitteilte, lenkte der Transporterfahrer auf der Höhe von Bergkirchen-Gada auf die Spur zur Auffahrt auf die Autobahn nach rechts, bremste dort stark ab und zog dann unvermittelt wieder nach links auf die Spur des 20-Jährigen.

Transporter fährt nach Auffahrunfall auf B471 trotz erheblicher Schäden weiter

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Transporter auf. Der BMW wurde nach rechts gegen eine Leitplanke geschoben. Die Polizei beziffert die Schäden am BMW und an der Leitplanke auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Zudem wurde der 20-Jährige leicht verletzt; der Rettungsdienst versorgte ihn medizinisch.

Der bislang unbekannte Fahrer des VW-Transporters fuhr auf der B471 in Richtung Dachau weiter, obwohl nach Polizeiangaben auch an der linken Seite des Transporters erhebliche Schäden entstanden sein dürften. Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Sie bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug unter Telefon 08131/561-0. (nsi)