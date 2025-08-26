Icon Menü
Unfall auf B471 an A8-Auffahrt bei Bergkirchen: Auto kracht in Transporter, Transporterfahrer flieht

Bergkirchen

Unfall an Autobahn-Auffahrt der B471: Auto kracht in Transporter

Auf der Bundesstraße B471 bei Bergkirchen wechselt ein Transporter an der A8-Auffahrt plötzlich die Spur. Obwohl ein Auto in den Transporter kracht, fährt dessen Fahrer davon.
    Ein Auto kracht auf der B471 an der Auffahrt zur A8 in einen Transporter, der vor ihm plötzlich die Spur wechselt. Der Autofahrer muss vom Rettungsdienst versorgt werden.
    Ein Auto kracht auf der B471 an der Auffahrt zur A8 in einen Transporter, der vor ihm plötzlich die Spur wechselt. Der Autofahrer muss vom Rettungsdienst versorgt werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich auf der Bundesstraße B471 an der Autobahn-Auffahrt zur A8 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) ereignet. Er geschah am späten Montagabend. Der Verursacher fuhr davon, obwohl ein Autofahrer verletzt wurde und der Sachschaden erheblich war.

    Gegen 22.35 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem BMW auf der B471 von Fürstenfeldbruck in Richtung Dachau unterwegs. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein weißer VW-Kleintransporter mit grünem Streifen. Von dessen Kennzeichen ist laut Polizei nur das Ortskürzel „SOB“ für Schrobenhausen bekannt. Wie die Polizei mitteilte, lenkte der Transporterfahrer auf der Höhe von Bergkirchen-Gada auf die Spur zur Auffahrt auf die Autobahn nach rechts, bremste dort stark ab und zog dann unvermittelt wieder nach links auf die Spur des 20-Jährigen.

    Transporter fährt nach Auffahrunfall auf B471 trotz erheblicher Schäden weiter

    Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Transporter auf. Der BMW wurde nach rechts gegen eine Leitplanke geschoben. Die Polizei beziffert die Schäden am BMW und an der Leitplanke auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Zudem wurde der 20-Jährige leicht verletzt; der Rettungsdienst versorgte ihn medizinisch.

    Der bislang unbekannte Fahrer des VW-Transporters fuhr auf der B471 in Richtung Dachau weiter, obwohl nach Polizeiangaben auch an der linken Seite des Transporters erhebliche Schäden entstanden sein dürften. Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Sie bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug unter Telefon 08131/561-0. (nsi)

